Una modella 23enne di Bellizzi si è recata dai carabinieri ed ha sporto denuncia nei confronti di un commerciante di Monocalzati, in provincia di Avellino che ha tentato di violentarla. L'uomo sabato sera mentre era nella sua attività commerciale ha tentato di baciare la donna e le ha chiesto di consumare un rapporto sessuale a pagamento. La donna si è rifiutata ed è fuggita via poi si è recata dai carabinieri di Bellizzi ed ha denunciato l'episodio. I carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, hanno avviato le indagini per ricostruire l'episodio. © RIPRODUZIONE RISERVATA