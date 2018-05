Domenica 20 Maggio 2018, 19:05 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 19:05

Commerciante pusher arrestato dai carabinieri a Bellizzi. Domenico Bruno, pregiudicato 49enne di Bellizzi, è stato arrestato ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché possesso di arma modificata e relativo munizionamento.I militari, nel corso di una perquisizione espletata nell’ambito di una serie di servizi disposti dal maggiore Erich Fasolino, comandante della Compagnia dei carabinieri di Battipaglia, finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, hanno scoperto, all’interno di un casolare adibito a ricovero di cavalli di proprietà di Bruno 870 grammi di marijuana, nascosti in un frigorifero in disuso, nonché una borsa rin cui era nascosta una pistola, originariamente a salve, modificata per sparare colpi calibro 7,65, completa di caricatore contenente 8 proiettili, nonché altre 53 cartucce dello stesso calibro. Rinvenuta anche una pistola a salve priva del tappo rosso e con caricatore contenente un colpo sempre a salve. Espletate le formalità di rito, Domenico Bruno è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni.