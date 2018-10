Lunedì 15 Ottobre 2018, 13:57 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 15:06

Rapinatori in azione questa mattina in via Trotta a Pagani. Un commerciante, titolare di uno stand all’iinterno del mercato ortofrutticolo di via Mangioni, sarebbe stato fermato e minacciato da due malviventi a bordo di uno scooter e costretto a consegnare diecimila euro. Sembra che la vittima si stesse recando a piedi in una banca della zona per versare i soldi.