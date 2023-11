Salerno, tenta rapina ad un negozio di bomboniere: messo in fuga dall'addetta alle vendite

Tenta di rapinare il negozio di bomboniere la Tana di Pastena ma l'addetta alle vendite riesce a metterlo in fuga ed allerta la polizia di Stato. È accaduto nel pomeriggio: un uomo si introduce all'interno del negozio con il volto leggermente travisato si avvicina alla cassa e chiede alla donna di dargli i soldi. Per spaventarla estrae un oggetto appuntito, sul quale la vittima al momento non ha saputo dare indicazioni precise, lei reagisce e lui scappa.

Sul posto gli uomini delle Volanti, agli ordini del vicequestore Sabatino Fortunato e della Mobile, agli ordini del vicequestore Gianni Di Palma. Sono in corso i rilievi del caso e l'acquisizione di eventuali filmati. Oltre alla denuncia della vittima.