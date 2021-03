Commessa urla e mette in fuga un bandito armato

Prova a rapinare all’interno di un negozio di abbigliamento a Pagani, in via Ettore Padovano. Poi desiste dal colpo, perché la commessa urla spaventata e a gran voce, chiedendo aiuto, al punto da farlo fuggire. Sono i contorni di un episodio accaduto due giorni fa, nel tardo pomeriggio, che ha visto protagonista un rapinatore armato di coltello. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Lo sconosciuto, coperto dalla classica mascherina anti Covid, era entrato all’interno del negozio che vende abbigliamento, impugnando un coltello. Quando però si era diretto verso la commessa, quest’ultima aveva reagito, chiedendo aiuto a gran voce. Il bandito, a quel punto, avrebbe desistito dalle sue intenzioni, ritornando velocemente all’esterno e senza portare via nulla dal negozio. La commerciante aveva poi allertato i carabinieri, giunti sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti e condurre le indagini per individuare il rapinatore. Al vaglio c’è un video proveniente da un sistema di sorveglianza comunale, esterno, che avrebbe ripreso le fasi d’ingresso e di uscita dello sconosciuto. Ora si cercherà di analizzare i frame, per verificare se sarà possibile ottenere l’identità del bandito. Solo un paio di settimane fa, sempre a Pagani, ignoti avevano provato a svaligiare una nota gioielleria del centro, senza riuscirci. Qualcosa pare fosse andato storto per i ladri, che erano riusciti a mettere fuori uso il sistema d’allarme dell’attività commerciale.

IL PRECEDENTE

La rapina fallita a Pagani ricorda nelle modalità quella, invece, consumata circa una settimana fa a Nocera Inferiore. In quell’occasione, un ragazzo che vestiva con tuta e mascherina, era entrato all’interno di un negozio di abbigliamento per bambini, mostrando un coltello ad una dipendente che si trovava alla cassa. Non è escluso che possa trattarsi della stessa persona.