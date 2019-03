Venerdì 22 Marzo 2019, 14:50 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2019 15:00

Compleanno da record ad Agropoli. Luigi Siano, nato il 22 marzo del 1914, compie oggi 105 anni. Originario di Eredita, frazione di Ogliastro Cilento, attualmente vive nella frazione agropolese di Mattine. Fino a 97 anni si è dedicato ai lavori nei campi.L’attività fisica lo ha aiutato a mantenersi in forma; fino a 10 anni fa ha anche continuato a guidare. Il segreto della longevità? Il vino, “fatto con l’uva” come dice lui, e il peperoncino amaro, due elementi che non devono mai mancare sulla tavola.La vita di Luigi Siano è stata densa di sacrifici. Nel 1939 è partito per la guerra; è stato prigioniero in un campo di concentramento tedesco. Soltanto quando è terminato il conflitto mondiale riuscì a tornare a casa e a sposarsi. Dal matrimonio sono nate tre figlie: Diamantina, Raffaella e Rita. Nel 1953 è emigrato in Svizzera per realizzare il suo sogno di lavorare e tornare nel Cilento con i soldi necessari a costruire casa. Un obiettivo che raggiungerà 11 anni dopo. Realizzerà una villetta in località Mattine, ad Agropoli, dove tutt’ora vive. Luigi Siano è una persona molto gioiosa, amata da amici e familiari. “Sto diventando vecchio” ha detto qualche giorno fa pensando al suo centocinquesimo compleanno.