Finisce con una denuncia il compleanno organizzato in Piazza del Corso a Nocera Inferiore per aver esploso fuochi d'artificio senza alcuna autorizzazione e durante l'ora del passeggio del sabato sera. E' stato il sindaco Manlio Torquato a chiamare i carabinieri e la polizia locale dopo aver sentito lui stesso il rumore delle batterie di esplodenti. Ma anche le segnalazioni di tanti cittadini amareggiati, ancora una volta, per quello che succede nelle strade del centro.

"Ogni festa qui finisce in fuochi d'artificio - ha detto il sindaco - sparare fuochi senza autorizzazione, peggio se a quell'ora dove passano in tanti, è punito penalmente, è il caso di ricordare. Perciò i responsabili saranno denunziati". Domenica scorsa, nella stessa piazza, si scatenò una rissa tra un gruppo di giovani. Nei giorni successivi i carabinieri hanno identificato due persone di Pompei che avevano provocato la lite in un locale, finita poi in scazzottata al Corso con alcuni giovani nocerini. Quasi la riproposizione storica di quello che avvenne nel 59 d. C. quando Nerone chiuse l'anfiteatro di Pompei per la rissa scoppiata con i nocerini.



