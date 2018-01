Compostaggio di comunità, Castellabate riceve due impianti

Martedì 2 Gennaio 2018, 19:32 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 19:32

Due impianti di compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti sono stati concessi al Comune di Castellabate, a seguito dell’invio della manifestazione d’interesse all’avviso pubblico della Regione Campania per la localizzazione e la fornitura degli impianti. «Lo scopo è ridurre la produzione di scarti organici e l’impatto sull’ambiente e di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo comunitario di aumentare la quota di rifiuti urbani da riciclare, risparmiando anche sulle spese di trasporto. - spiega il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli - Si tratta di un provvedimento che punta a migliorare l’efficienza nel trattamento di questo tipo di rifiuti urbani e che, con la possibilità di conferire i compostabili anche direttamente presso l’isola ecologica, fornirà un ulteriore e importante servizio che si aggiunge a quelli già presenti presso il nostro moderno centro di raccolta». La Regione si fa carico dei costi per l’acquisto degli impianti e di quelli per il personale di gestione, individuati dal Consorzio di Bacino SA4. Il Comune di Castellabate si impegna ad incentivare il compostaggio di comunità, realizzando i piani di utilizzo del compost assumendosi i costi gestionali del servizio.