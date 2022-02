Compra 80mila euro di salmone da azienda danese ma non paga

Sarebbe riuscito a truffare un’azienda in Danimarca, per circa 80mila euro, dopo aver ordinato quindici bancali di salmoni freschi. Un uomo di 41 anni, di Napoli, rischia il rinvio a giudizio su richiesta della Procura di Nocera Inferiore. Attraverso artifizi e raggiri, in concorso con altre persone mai identificate, avrebbe creato un profilo di posta elettronica riconducibile ad una società. Poi, avrebbe indotto in errore l'azienda danese, presso la quale aveva ordinato quindici bancali di salmoni freschi per un importo complessivo di ottantamila euro circa. L'uomo si era presentato proprio come il titolare dell'azienda, facendosi consegnare la merce presso i mercati generali di Guidonia. In questo modo, si sarebbe appropriato della merce, senza effettuare però il pagamento, con pari danno per l'altra azienda.

APPROFONDIMENTI SALUTE Dieta, gli incredibili benefici del salmone norvegese, ma attenzione... L'INIZIATIVA Arriva il sushi di carne made in Campania LA CONTRAFFAZIONE Falsi prosciutti San Daniele, frodi sul 10% della produzione....

La Procura di Nocera Inferiore contesta l'aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, luogo e persona tali da ostacolare la privata difesa, in quanto il reato - quello di truffa in concorso - fu commesso attraverso contatti telematici e a distanza che non permettevano alla persona offesa di controllare la veridicità delle operazioni bancarie. La denuncia fu sporta a luglio 2019, a San Valentino Torio. Per l’uomo ci sarà il vaglio del gip, in udienza preliminare, prima dell’eventuale fissazione del processo. La notizia di reato fu iscritta dai carabinieri della stazione di San Valentino Torio, che avevano recepito la denuncia della parte offesa, la società che a sua volta era stata utilizzata per l’acquisto di quella merce. Da indagini, poi, si scoprì il giro che l’uomo aveva effettuato, attraverso la rete, per acquistare la merce e poi farla sparire, senza che a quella venisse corrisposto il dovuto pagamento. Una grossa cifra in denaro, ottantamila euro, che sarebbe dovuta finire in Danimarca, dove l’azienda aveva spedito quei bancali di salmone fresco.