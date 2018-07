Domenica 1 Luglio 2018, 13:27 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 13:27

PAGANI - Finisce in carcere il 50enne avvocato di Pagani, M.A. Il professionista, noto in città, deve scontare un residuo pena di 4 mesi di reclusione per estorsione aggravata. Una condanne che risulta essere residuo di quella di 3 anni e 4 mesi, già inflitta nei precedenti gradi di giudizio e decurtata di tre anni per effetto dell’indulto. L'uomo è stato accompagnato in carcere, giorni fa, dalla Squadra Mobile di Salerno.La storia che lo ha coinvolto riguarda una procedura di vendita di immobili all'asta all’ufficio esecuzione del tribunale di Avellino, nel febbraio del 2001. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza del 3 novembre 2016, presentato dall'avvocato difensore del legale, Vincenzo Calabrese, con la quale la Corte di appello di Napoli aveva confermato il giudizio di primo grado del Tribunale di Avellino. I giudici avevano condannato M.A. per estorsione, aggravata dall'essere stata commessa insieme al suo cliente e per turbata libertà degli incanti. Quest'ultima accusa è finita prescritta in appello. L'anziano G.N. è deceduto prima della sentenza di primo grado, non potendo chiarire la sua posizione anche rispetto alla presenza dell'avvocato. La vicenda risale a 17 anni fa.