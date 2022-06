Comunali 2022, paura ad Agropoli: albero cade davanti al seggio elettorale

Paura ad Agropoli dove nel pomeriggio è caduto un albero di grosse dimensioni dinanzi al seggio elettorale allestito nella scuola elementare Landolfi. I rami hanno colpito di striscio una persona che è rimasta lievemente ferita. L'episodio, tuttavia, avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie: nella città del Cilento, infatti, si vota anche per il rinnovo del consiglio comunale ed in tanti si stavano recando alle urne nel momento in cui l'albero si è spezzato. Carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale hanno provveduto a delimitare l'area e a metterla in sicurezza.

L'incidente non ha causato intoppi alle operazioni di voto: le attività del seggio, infatti, sono proseguite regolarmente.