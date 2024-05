Rispetto alle previsioni contenute nell’accordo sottoscritto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, il cosiddetto patto Salva città, «risulta non ripianata nel 2023 una quota di disavanzo pari a € 8.617.849». Circa 200mila euro in più di quanto previsto. È quanto si legge nella delibera con la quale, ieri, la giunta approva lo schema di rendiconto di gestione 2023 e la relazione sulla gestione 2023. Se da un lato palazzo di città rispetta il cronoprogramma mandato al prefetto di Salerno e scongiura l’invio di un commissario ad acta per l’approvazione del consuntivo, dall’altro lato, ancora una volta, non riesce a rispettare l’accordo sottoscritto con il Mef per il ripiano del disavanzo. E il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, lancia l’allarme sulla possibilità che il mancato rispetto del patto potrebbe portare a «più tasse a carico dei cittadini».

Come si legge nella stessa delibera, il Comune di Salerno ha sottoscritto con la Presidenza del Consiglio, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze, l’Accordo per il riequilibrio strutturale dell’ente. L’accordo prevede il ripiano del disavanzo risultante dal rendiconto 2021, pari a quasi 170 milioni di euro (per l’esattezza, 169.967.402), sulla base di un cronoprogramma fino al 2044 e di specifiche misure finanziarie approvate dal consiglio comunale a dicembre 2022. Sulla base dell’accordo e del suo cronoprogramma, il Comune si è impegnato a ripianare nel 2023 una quota di disavanzo pari a 18.589.969 euro. Ora, cosa è accaduto? Il rendiconto della gestione 2023, anche all’esito del riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2023, determina un risultato finale che porta il disavanzo a 152.379.895 euro, mentre il risultato per il 2023 previsto dall’accordo sottoscritto doveva ridurre il disavanzo a 143.762.045 euro. Quindi, a conti fatti, il risultato finale del rendiconto evidenzia un ripianamento complessivo del disavanzo pari a 9.972.119 euro e, dunque, rispetto alle previsioni del patto Salva città «risulta non ripianata nel 2023 una quota di disavanzo pari a € 8.617.849».

Ma la questione non si ferma al mancato rispetto del patto anche per il 2023. Infatti, nell’approvare, ad aprile, il bilancio di previsione 2024-2026, il consiglio ha applicato una quota di disavanzo da ripianare pari a 33.616.248 euro. Di questi soldi, 25.196.984 euro sono la quota di ripianamento prevista per il 2024 dall’accordo e 8.419.264 euro sono una parte del disavanzo applicato all’anno 2023 ma non recuperato. Questo vuol dire, per far tornare i conti, che il Comune dovrà provvedere anche a una nuova variazione del bilancio di previsione pari a 198.585 euro. È probabile, quindi, che al prossimo consiglio comunale, previsto per la fine del mese o, al massimo, per i primi giorni di giugno, l’assise dovrà approvare non solo il consuntivo 2023 ma anche una nuova variazione al bilancio di previsione, la seconda nell’arco di meno due mesi dalla sua approvazione.

A puntare il dito contro i conti di palazzo di città è ancora una volta il forzista Celano. «Il patto col Mef, il Salva città, neppure per il 2023 è stato rispettato – attacca - Ci avevano detto che il disavanzo non coperto sarebbe stato inferiore di quello previsto, peraltro inizialmente erroneamente non inserito nel bilancio di previsione 2024». Il riferimento del capogruppo di Fi è alla discrasia tra bilancio di previsione e nota integrativa che ha reso necessaria una variazione al bilancio a due settimane dalla sua approvazione. «Invece – continua Celano – il disavanzo è perfino maggiore». Tanto che, come deliberato dalla giunta, sarà necessaria una nuova variazione al previsionale di circa 200mila euro. «Al netto di possibili manovre che controlleremo con attenzione – conclude - il patto col Mef imporrebbe l’ulteriore aumento delle entrate tributarie, cioè più tasse, a carico dei cittadini. Sempre più tasse, sempre meno servizi. È l’ora che questi incapaci vadano via».