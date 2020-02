In occasione dei festeggiamenti del bicentenario del Comune di Pellezzano, l'imprenditrice campana Maria Rosaria Boccia ha segnalato il Comune di Pellezzano al Premio «Eccellenza Italiana» che ogni anno si tiene a Washington DC, negli Stati Uniti d'America, il prossimo 17 ottobre 2020 nella settimana del Columbus Day.



L'iniziativa, ideata dal giornalista economico Massimo Lucidi, vede da sette anni coinvolti eminenti personalità di cittadinanza italiana e americana, che nel solco di una solida tradizione cercano nuove opportunità oltre oceano. Presso l’ambasciata italiana a Monte Carlo (Principato di Monaco) Il Comune di Pellezzano, amministrato dal Sindaco Francesco Morra, ha ricevuto l’attestato di candidatura d Antonio Tasso. Ogni anno il Premio «Eccellenza Italiana» si racconta ed è centrale in Italia a Sanremo, dove il primo cittadino e’ presente, a Venezia e nelle istituzioni parlamentari.



«È un orgoglio per il nostro territorio - dichiara il primo cittadino - ricevere una simile candidatura nonostante le grosse difficoltà che stiamo riscontrando nell’amministrare il Comune ma dimostrando caparbietà e anche i lati postivi e le peculiarità del nostro territorio. La partecipazione al Premio Eccellenza Italiana che ogni anno si tiene a Washington DC è di alto prestigio e colloca il Comune di Pellezzano tra le migliori amministrazioni a livello Nazionale. Ringrazio l'imprenditrice Boccia per aver individuato nel nostro ente, un potenziale vincitore di questo prestigioso Premio e tutti gli amministratori che fanno parte della mia squadra di governo, che stanno mettendo in campo professionalità e competenze tali da rendere il nostro Comune all'avanguardia e meritevole di attenzione oltre i confini non solo provinciali, ma anche Nazionali e Internazionali» © RIPRODUZIONE RISERVATA