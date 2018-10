Con l’auto nel dirupo, salvata dagli alberi e dai vigili del fuoco

Domenica 7 Ottobre 2018, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campagna - Sfonda un muro, finisce nella scarpata. Salvata dagli alberi e dai vigili del fuoco.Una donna di Eboli, residente al rione Casarsa, è viva per miracolo. Questa mattina alle 11 ha perso il controllo dell’auto in via S. Maria delle Grazie.Danneggiato il muro, la donna è volata in basso. Se fosse finita nel vuoto, nel fiume Tenza, difficilmente sarebbe sopravvissuta. Il volo è di circa 40 metri. Lei si è fermata prima. Grazie agli alberi.In zona sono giunti i carabinieri. La donna intrappolata nell’abitacolo dell’Opel Zafira ha atteso l’arrivo dei vigili del fuoco.Quando sono arrivati i soccorritori, la signora aveva solo delle escoriazioni al viso, leggere lesioni alle braccia. E una paura folle stampata negli occhi. La donna é stata trasferita all’ospedale di Eboli dove ha ricevuto le cure necessarie.Tratta in salvo l’automobilista, i vigili del fuoco hanno recuperato l’auto nel dirupo utilizzando una gru.Via S.Maria delle Grazie è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.