Focus on the rods , concentrarsi sulla strada, E' il nome della campagna programmata da European Roads Policing Network dal 14 al 20 settembre che avrà per oggetto il corretto utilizzo alla Guida dei telefoni cellulari, smartphones, che oggi rappresentano motivo di grave distrazione durante la guida. ROADPOL è una rete di cooperazione tra le Polizie nata sotto l'egida dell'Unione Europea alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia. L'Organizzazione intende sviluppare una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee per ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d'Azione Europeo 2011-2020, attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni campagne "tematiche" in tutta Europa all’interno di specifiche aree strategiche. L'obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l'attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo ROADPOL. Lo scopo della campagna "Focus on the Road" (Concentrarsi sulla strada), programmata nel periodo dal 14 al 20 Settembre 2020, è di verificare efficacemente, su tutte le arterie europee di grande viabilità il rispetto del corretto utilizzo di determinati apparecchi durante la guida (telefoni cellulari, smartphones, cuffie sonore); sicché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che nello stesso momento le Forze di Polizia Stradale dell’Unione stanno operando con le medesime modalità, strumenti omogenei e un obiettivo comune. Per l'intera settimana, chiunque si metterà alla guida sulle strade europee sarà pertanto conscio che, in ogni Paese che attraverserà, il corretto utilizzo di apparecchi radiotelefonici durante la guida verrà costantemente monitorato. A tal fine la Polizia Stradale ha predisposto sull'intero territorio nazionale l'effettuazione, per tutto il periodo in questione di mirati controlli, in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione nazionale. La Sezione Polizia Stradale di Salerno ha aderito al progetto predisponendo sul territorio provinciale l’effettuazione di mirati controlli per il periodo in questione, al fine di apportare un contributo al raggiungimento dello scopo oggetto della campagna “Focus on the road”. © RIPRODUZIONE RISERVATA