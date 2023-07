Ultimi tre appuntamenti per Concerti d'estate a Villa Guariglia: l'omaggio a Battisti, la danza e l'amore di Neruda

Ultimi tre appuntamenti per la 26esima edizione dei Concerti d’estate di Villa Guariglia. Giovedì 27 luglio 2023, alle ore 21, nella suggestiva cornice dell’Area Archeologica di Fratte a Salerno sarà il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Martucci ad omaggiare Lucio Battisti con 6 in Jazz, una band particolarmente affiatata in un sound di ricerca con arrangiamenti originali e mette insieme alcuni tra i migliori musicisti campani unendo la scuola salernitana di jazz, con Sandro Deidda, Guglielmo Guglielmi, Pierpaolo Bisogno e Aldo Vigorito, all'espressione della musica jazz napoletana con Alessandro Castiglione e Peppe La Pusata. Ai 6 in Jazz il compito di trasmettere le emozioni che si muovono nel mondo della canzone in quel solco tracciato da Battisti capace di coniugare spessore artistico e impatto popolare. L’ingresso è gratuito. Nel corso della serata sarà assegnato al Conservatorio Statale di Musica Martucci il Premio alla Memoria Emidio Cecchini promosso da Acli provinciali Salerno e dal Centro Turistico Acli Salerno per ricordare il presidente nazionale di Acli Arte e Spettacolo, scomparto prematuramente nel giugno del 2015.

Penultimo appuntamento venerdì 28 luglio, alle ore 21, sempre all’Area Archeologica di Fratte con la dance company To prepare for action, regia e coreografia di Claudio Malangone con la direzione artistica di Maria Vittoria Maglione e Caterina Ceravolo, e l’Arb Dance Company in Amorosa-Mente con le coreografie e la regia di Irma Cardano e la direzione artistica di Annamaria Di Maio. Ingresso 8 euro. To prepare for action nasce da una fase esperienziale tra il coreografo Claudio Malangone e i componenti del gruppo La Dance il cui focus si è centrato sull’azione/emozione vissuta dagli interpreti in condizioni che hanno evocato uno stato d’allarme, con l’idea di proiettare e far risuonare in chi ascolta tale vissuto, proprio in un momento storico dove questa condizione appare all’ordine del giorno.

Mercoledì 2 agosto gran finale con il progetto del Conservatorio Martucci che proporrà Vi presento Matilde Neruda scritto da Liberato Santarpino. Lo spettacolo è un incontro tra il fascino della poesia e la musica legata alla tradizione sudamericana del tango e racconta, attraverso la voce di Pablo Neruda, interpretato dall’attore Sebastiano Somma e Matilde Urrutia (resa corpo e parola dall’attrice Morgana Forcella) la grande storia d’amore che la coppia visse per molti anni in vari paesi in giro per il mondo.

Il reading teatrale vede la partecipazione dell’attore Sebastiano Somma nella doppia veste sia di protagonista che di regista. Ingresso gratuito.