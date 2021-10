Tornano i concerti al PalaSele di Eboli: il primo sarà Salmo col Flop tour a marzo

Si riaccenderanno a marzo 2022 le luci del palco del PalaSele di Eboli. Sarà la prossima primavera, dunque, a segnare il ritorno della grande musica live nella venue a cura di Anni 60 produzioni: un’attesissima stagione di concerti, all’insegna dei grandi live in tour, che si arricchisce di giorno in giorno. Il suo tour, composto di 12 date, farà tappa martedì 08 marzo al PalaSele di Eboli.

Proprio oggi, infatti, Salmo annuncia il “Flop tour”, la tournée organizzata e prodotta da Vivo Concerti e prevista per i mesi di marzo e aprile 2022, che lo vedrà portare sui palchi dei principali palazzetti italiani tutta la carica esplosiva dell’omonimo album, uscito venerdì 1 ottobre.

I biglietti per il “Flop Tour” di Salmo saranno disponibili a partire dalle ore 12.00 di lunedì 11 ottobre 2021 su vivoconcerti.com e dalle ore 12.00 di sabato 16 ottobre 2021 in tutte le rivendite autorizzate.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo - con oltre 2,1 miliardi di streaming totali, 56 dischi di platino e 31 dischi d’oro - sfugge costantemente alle etichette e ancora una volta scardina i connotati della scena a suo modo, sia con la musica che con i testi, introducendo elementi sempre nuovi.

L’attività live occupa da sempre un posto centrale nel percorso di Salmo che trova sul palco la sua naturale e autentica dimensione, a contatto con il pubblico che è trasversale come il suo personaggio e la sua proposta musicale, contaminata e in continua evoluzione.

In attesa delle nuove date degli show dei Pinguini Tattici Nucleari e di Notre Dame de Paris – di cui è stato già comunicato lo spostamento dei tour nei palazzetti e saranno prossimamente comunicate le nuove tappe in calendario - sono già state riprogrammate le date degli altri live attesi inizialmente quest’autunno.

Riprogrammato nel 2022 il ritorno dal vivo dei Negramaro: il nuovo tour indoor previsto da ottobre 2021 in 15 città italiane, partirà la prossima primavera per poter assicurare la riapertura dei Palazzetti in piena capienza e garantire, come sempre, uno spettacolo all’altezza delle aspettative del pubblico. L’appuntamento al PalaSele di Eboli è fissato per il 16 aprile 2022 (riprogrammazione del 18 ottobre 2021).

Rinviato al 24 aprile 2022 (data che sostituisce il 2 ottobre 2021) la tappa a Eboli del Famoso tour di Sfera Ebbasta inizialmente programmato per settembre e ottobre 2021 annunciato in concomitanza con l’uscita in tutto il mondo del nuovo album per Island Records. Il tour, prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus, sarà un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera.

Anche l’intero tour dei Modà “Testa o Croce” previsto nel 2021 nei palasport è stato posticipato al 2022. Secondo il nuovo calendario, comunicato da Friends & Partners, il “Testa o Croce tour” si chiuderà al PalaSele di Eboli il 28 maggio 2022 (recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020).