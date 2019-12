«È assurdo quello che si è verificato durante la Vigilia di Natale a Fisciano. Lo spazio antistante un esercizio commerciale del territorio è stato teatro del concerto di Niko Pandetta, cantante neomelodico siciliano che però utilizza il napoletano per la sua musica». Così, in una nota, i consiglieri comunali del gruppo Cambia Fisciano, Andrea Landi, Giovanni Gioia e Gaetano Barra, in merito al concerto con dedica ai detenuti sottoposti al 41 bis del neomelodico Vincenzo Niko Pandetta tenutosi durante la Vigilia di Natale, all'ingresso di un esercizio commerciale.

«Questi sono spettacoli di indecenza e inciviltà, che vanno contro la legge, che inneggiano alla camorra e a schierarsi contro lo Stato. Noi consiglieri comunali di Cambia Fisciano contestiamo quanto accaduto, prendendo le giuste distanze da questa vicenda aberrante. Attendiamo dal sindaco un'azione forte su quanto si è verificato sul nostro territorio e soprattutto chiediamo alle forze dell'ordine di indagare e fare chiarezza, punendo gli organizzatori e i responsabili dell'evento».

