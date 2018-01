Giovedì 4 Gennaio 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 06:45

La foto è di quelle che, spesso, si vedono a Capodanno o in occasioni analoghe. Scattata per immortalare un momento di festa, affacciati da una stanza di Palazzo Guerra con vista sulla folla di piazza Amendola nel corso del concertone di Fiorella Mannoia. Una foto uguale a molte altre – a voler esser onesti – pubblicate in svariate occasioni da assessori, consiglieri e non solo. Sotto attacco, però, finisce il super dirigente del Comune di Salerno, Alberto Di Lorenzo, accusato dal vice coordinatore provinciale di Forza Italia, Gaetano Amatruda, di abusare dei privilegi che il suo ruolo gli accorderebbe.Come nelle migliori tradizioni, la polemica scoppia sui social con Amatruda che tuona: «L’ingegnere Alberto Di Lorenzo, già capo staff di De Luca e manager del termovalorizzatore, ha confuso un balcone del Comune con un palco Reale. La sera di Capodanno ha pensato bene di seguire il concerto della Mannoia dal terrazzo privilegiato. Lontano dalla plebe. La fesseria di chi confonde il pubblico con il privato, le istituzioni con un partito. Un bene pubblico con una proprietà personale. La vicenda merita parole di chiarezza e le scuse. Alla base c’è una concezione privatistica delle Istituzioni. Vincenzo Napoli accerti i fatti e spieghi».«Sono esterrefatto – spiega Di Lorenzo - di come si possano trarre conclusioni da una semplice immagine senza preoccuparsi di accertarsi dei fatti. In primo luogo tengo a specificare che se anche avessi voluto assistere al concerto dalla finestra della mia stanza, non sarebbe stato conveniente perché l’impianto è rivolto verso via Roma e non avremmo visto o sentito praticamente nulla. Mi trovavo al Comune, dove sono arrivato intorno alle 23.30, per assicurarmi che il sindaco non avesse bisogno di me e che tutto si stesse svolgendo secondo l’organizzazione prevista, visto che sono anche dirigente del settore spettacoli. Non devo scuse e spiegazioni a nessuno perché ero nell’esercizio delle mie funzioni. Le persone che erano con me sono amici insieme ai quali ho cenato a casa loro e ai quali ho chiesto di accompagnarmi per la mezz’ora in cui mi sono trattenuto in piazza dove, chiarisco, non sono mai andato dal 1994».