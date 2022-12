Sulla carta, stando al piano di Safety e Security stilato dalla ditta Kls per il concerto di questa sera, l'accesso in piazza Amendola sarà consentito a 8.250 persone. Ma considerato il sold out delle strutture alberghiere ed extralberghiere, e quanti dalla provincia si preparano, già da questa mattina, a raggiungere la città, la cifra potrebbe raddoppiarsi. Perché il pop rock dei Negramaro fa gola a tantissimi. E perché dopo gli ultimi due anni di limiti e restrizioni legati al Covid, la voglia di fare festa e di scatenarsi fino a tardi per salutare il nuovo anno è forte. Un dato è certo: non tutti riusciranno a conquistare un posto all'interno della piazza e, come accaduto anche in passato, ci sarà chi dovrà accontentarsi di ascoltare il sound del gruppo pugliese da postazioni limitrofe, fatta eccezione per la Villa comunale che resterà chiusa, per ragioni di sicurezza, per l'intera giornata di oggi. Starà alle forze dell'ordine e alla security privata ingaggiata dall'amministrazione comunale fare in modo che tutto funzioni per il meglio.



Il nuovo piano, redatto dopo l'ultimo summit del comitato per l'ordine e la sicurezza tenuto pochi giorni fa in Prefettura, è stato stilato tenendo conto, fondamentalmente, di tre variabili: densità di affollamento, eventuali esodi e comunicazioni di emergenza, anche se l'assessore alla Sicurezza Claudio Tringali è decisamente ottimista: «Si è lavorato per creare le condizioni idonee affinché siano garantiti determinati standard e sono certo che sarà una serata splendida, in una città illuminata a festa che tra l'altro beneficerà di un clima magnifico, richiamando tante persone per il concerto di questa band di prim'ordine. Godremo e faremo godere a tutti i partecipanti uno spettacolo meraviglioso che saluterà con gioia l'arrivo del nuovo anno». Sul fronte della viabilità, è prevista la chiusura del transito veicolare su via Roma, nel tratto che va dall'incrocio con via Adolfo Cilento - che per l'occorrenza sarà percorribile a doppio senso di marcia - fino a piazza Luciani. Le persone che transiteranno sul viadotto Gatto, potranno raggiungere il parcheggio sottostante piazza della Libertà e tornare indietro percorrendo il tratto antistante la Villa comunale il cui verso di percorrenza verrà invertito per l'evento.



Il concerto inizierà ufficialmente alle 21.45, ma l'ingresso in piazza sarà consentito a partire dalle 18. Piazza Amendola verrà divisa perpendicolarmente fino all'aiuola, in prossimità del mixer, con delle transenne per consentire il passaggio dei manutentori e degli addetti alla Safety e Security. Verrà inoltre transennata l'area del porticato adiacente la Prefettura e la porzione del porticato prospiciente al teatro Augusteo e l'area predisposta per il gruppo elettrogeno. All'evento si accederà esclusivamente attraverso i due varchi di via Roma situati a monte e a valle della piazza. Qui gli addetti alla Safety, muniti di contapersone, comunicheranno al responsabile il raggiungimento della capienza stabilita prima di provvedere alla chiusura dell'area. I vicoli che conducono in piazza da via Mercanti verranno chiusi e sorvegliati. Le uscite di emergenza saranno: via Verdi; traversa Regina Costanza; Villa comunale.

APPROFONDIMENTI Napoli: omaggio a Pino Daniele in Galleria Umberto, rotto un altro vetro del pavimento Concerto in Piazzetta di Gianluigi Lembo accompagnato dall'Anema e Core Band

Per quanto riguarda la Kls, in campo ci saranno 53 addetti, 6 con qualifica di addetti antincendio. Previsto anche un presidio mobile in caso di eventuali malori, con tre ambulanze e dieci soccorritori, a cui si aggiunge una ulteriore postazione Covid dedicata. Le restrizioni non riguarderanno solo l'accesso al concerto. Il sindaco Napoli ha confermato l'ordinanza già emessa a Natale, che impone il divieto di vendita per asporto dalle 7 di oggi fino alle 7 di domani di bevande alcoliche, superalcoliche e analcoliche, che potranno essere somministrate solo ed esclusivamente ai clienti seduti ai tavolini dei locali, pena una multa da 500 euro. No anche all'uso di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, con una sanzione amministrativa che oscilla dai 25 ai 500 euro.