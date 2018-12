Clementino e Max Gazzé saranno i protagonisti del Capodanno in piazza a Salerno: attese 40mila persone. A partire dalle ore 21,30, in Piazza Amendola andrà in scena il doppio concerto organizzato per salutare le ultime ore del 2018 e brindare in musica all'inizio del nuovo anno. La serata, presentata da Paola Mercurio e Andrea Volpe, sarà aperta dal rapper campano che si esibirà per primo sul palco allestito nella centralissima piazza di Salerno. Lo spettacolo di Max Gazzé, invece, prenderà il via intorno alle 22.30 e proseguirà fino a pochi minuti prima della mezzanotte quando la musica lascerà spazio al tradizionale brindisi augurale e allo spettacolo di fuochi pirotecnici. Anche nel giorno di Capodanno la musica sarà protagonista a Salerno con un doppio concerto (ore 18,30 e 21,30) al Teatro Verdi di Salerno dove si esibirà l'orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi, diretta dal maestro Giovanni Rinaldi, soprano Francesca Manzo e tenore Diego Cavazzin con il più classico dei repertori del primo dell'anno: i valzer di Strauss, le arie e le sinfonie più amate, classici italiani e napoletani.

Lunedì 31 Dicembre 2018, 00:31 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2018 08:24

