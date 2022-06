Concessioni balneari, è guerra sulla costa d’oro del Cilento

La folla sulle spiagge cilentane in questo lungo week-end è preludio dei pienoni che gli operatori turistici si aspettano per l’estate. Tutti al mare, mentre partono le manovre sul rinnovo delle concessioni agli stabilimenti balneari. Caso ha voluto che, in contemporanea, si discuta alla Camera la legge che fissa nuove regole proprio sulle concessioni, mentre alcuni affidamenti comunali scatenano già polemiche su chi e come debba sfruttare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati