Giovedì 13 Settembre 2018, 06:50

L’azienda consortile «Agro Solidale» cerca personale che si sia distinto per servizi lodevoli presso il comune di Pisa. Non è uno scherzo ma uno dei criteri di selezione per ricerca di personale presso l’azienda consortile che gestisce le politiche sociali dei comuni di Pagani, Sarno, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno. Il particolare criterio di selezione riservato ai residenti pisani rientra nel regolamento per la disciplina dei concorsi per il reclutamento del personale ad integrazione e modifica dell’articolo 13 del regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi e della dotazione organica. Il regolamento è stato approvato dal cda guidato da Perfidio Monda con la delibera numero 39 dello scorso 28 agosto. All’articolo 17 dell’elenco dei criteri di selezione del personale si legge: «coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno presso il comune di Pisa». Un errore di battitura oppure un copia e incolla fatto male? Al momento la seconda ipotesi sembra quella che più si avvicina alla realtà dei fatti. Il regolamento del comune di Pisa, inoltre, risulterebbe approvato nel 2006. A rivelare il particolare criterio di selezione di personale è stato nei giorni scorsi Alfonso Giorgio, ex portavoce cittadino dell’IdV. Una segnalazione che avrebbe già dato i suoi frutti. Sul sito dell’azienda consortile «Agro Solidale», infatti, pare sia stato già corretto il documento. Una correzione che, di fatto, dà maggiore credito all’ipotesi di copia e incolla effettuata dai vertici dell’ente diretto da Monda.