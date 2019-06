Mercoledì 19 Giugno 2019, 12:21

Concorso per dirigente comunale, uno dei partecipanti viene beccato a copiare e la commissione lo esclude dalla prova. E' accaduto ieri, al comune di Nocera Inferiore. A segnalare l'accaduto sono stati i commissari impegnati a verificare la correttezza dello svolgimento delle prove, valide per il concorso bandito dal Comune per nominare i nuovi dirigenti da inserire nell'organigramma della macchina amministrativa. Uno dei candidati, infatti, è stato notato mentre copiava alcuni passaggi della prova d'esame. La circostanza è stata verbalizzata dalla commissione e comunicata, poi, all'interessato e ai vertici dell'amministrazione comunale. I concorsi per nominare i nuovi dirigenti sono stati promossi per coprire i posti vacanti che il Comune deve assolutamente riempire, vista la grave carenza di personale, che si registra specie nelle aree strategiche. Gli effetti della Quota 100 e i relativi prepensionamenti, hanno lasciato palazzo di città scoperto in alcuni settori importanti, fulcro dell'attività amministrativa. Le difficoltà maggiori si avranno, stando ai sindacati, dal mese di agosto, con gli uffici scoperti dal 30 al 50 per cento. I concorsi rappresentano una boccata d'ossigeno in questo senso almeno per i settori dirigenziali.