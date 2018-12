Venerdì 7 Dicembre 2018, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce in Procura il bando di nomina a primario dei reparti di cardiologia di Nocera Inferiore e Sarno. Aperto un fascicolo di indagine, in seguito alla presentazione di un esposto denuncia. Visita dei carabinieri dei Nas, coordinati dal maggiore Vincenzo Ferrara, ieri mattina hanno agli uffici dell’Asl, per ritirare tutti i faldoni con la documentazione relativa al concorso. Al vaglio degli inquirenti eventuali irregolarità durante le fasi concorsuali. La selezione, avviata nell’estate del 2017 e conclusa nel maggio scorso, prevedeva la nomina anche del primario dell’omologo reparto all’ospedale di Polla e andava ad aggiungersi ad altri analoghi concorsi per la direzione di diverse unità operative dei nosocomi dell’Asl, soprattutto nell’agro-nocerino-sarnese. Gli stessi, inoltre, giungevano dopo anni durante i quali si era proceduto con i facenti funzione. Per questo motivo, quindi, su di essi risultavano i fari puntati fin dalle prime battute, con non poche polemiche.