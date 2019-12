© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poco tempo per studiare in vista del prossimo concorso straordinario, prof precari pronti a dimettersi dagli incarichi. È l’annuncio clamoroso dei docenti supplenti che stanno ricoprendo incarichi nelle scuole salernitane e del resto della Campania. In vista del concorso straordinario previsto dal decreto scuola convertito in legge prima di Natale, molti prof cominciano a fare i calcoli del tempo a disposizione per la preparazione al concorso. «Chiediamo una batteria di domande in anticipo, quindi una banca dati: è il minimo per chi sta lavorando da anni nelle scuole come precari»: l’appello lanciato sui social network dai prof supplenti.C’è chi ha tre o anche cinque classi e tra preparazione delle lezioni, compiti in classe e obblighi collegiali vede ridursi le settimane di studio potenziale. Ecco perché i sindacati chiedono che ai precari venga data qualche settimana prima del concorso – che probabilmente si terrà in primavera – una banca dati di domande informatizzate da studiare. «La batteria di domande – spiega, segretario nazionale Uil Scuola – delimita il contesto in cui i professori precari si misureranno nel concorso straordinario». La richiesta del segretario nazionale Turi si registra nelle ore convulse che hanno visto le dimissioni a Natale del ministro dell’istruzione, Lorenzo Fioramonti . Turi esprime «preoccupazione» per il destino dei precari. «Nell’accordo con Fioramonti era previsto un tavolo di confronto per l’attuazione del decreto scuola, in quella sede chiederemo garanzie e oggettività delle prove – dichiara Turi – abbiamo sempre chiesto e chiederemo di avere preventivamente la batterie delle domande. Ed è ciò che rivendichiamo».. Ma ci sarà posto da assunzioni per poco più di 800 prof. In Campania i partecipanti alla prova straordinaria concorsuale dovrebbero essere poco più di 10mila per meno di 3mila posti a disposizione.