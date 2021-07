Condanna bis per stalking alla suocera e calci al cane

Condannato a sei mesi, pena definitiva, per stalking e maltrattamenti alla suocera. È la pena per un 60enne di San Rufo. Una sentenza che pone fine all’incubo della donna e anche della figlia. «Il coraggio delle donne di denunciare senza timore e la forza del Centro antiviolenza Aretusa . La donna vittima di violenza è stata assistita dall’avvocatessa Elisabetta Giordano, che insieme a Maria Garofano, Claudia Pecoraro e Giusy Cariello compone l’Ufficio legale del Centro Aretusa diretto da Katia Padundi e Leucosia di Salerno. Il sessantenne è stato ritenuto colpevole di aver maltrattato la suocera, rea secondo lui, di aver ospitato a casa sua la moglie che a sua volta era stata vittima di maltrattamenti. Tutto ha avuto inizio nel 2016 quando la moglie ha querelato il 60enne una volta venuta a conoscenza di quanto stava subendo la madre. In una circostanza come riportato nella sentenza con cui la Corte di Appello di Potenza ha confermato la condanna del Tribunale di Lagonegro, il 60enne non solo contro la suocera, ma anche contro la figlia per poi prendere a calci il loro cane e la moglie che era intervenuta per difendere la figlia dall’aggressione del padre.