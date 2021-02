Era realmente cieco, in forma «assoluta», dunque innocente rispetto a quanto deciso in una sentenza di condanna di primo grado. Così è stato assolto giorni fa, in Appello, Raffaele Caliendo, 55enne di Nocera Inferiore, dall’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. Una perizia richiesta dal collegio presieduto dal giudice Donatella Mancini ha stabilito che l’imputato ha una reale incapacità nel vedere. Il consulente aveva svolto degli accertamenti sanitari di III livello, con diagnosi oggettiva. Cosa che non era stato fatto invece in primo grado, durante il giudizio abbreviato, che era costato all’uomo la condanna a 2 anni di reclusione e il sequestro di svariate migliaia di euro. Il tribunale di Salerno aveva accolto la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, avanzata dal legale difensore Raffaele Astarita, che riteneva di dover sottoporre l’imputato ad esami ben più specifici.

L’INDAGINE

L’uomo fu denunciato nel 2016, quando la Procura di Nocera Inferiore lo accusò di fingersi cieco, fotografandolo mentre era in giro a giocare i numeri del Lotto in una ricevitoria, a girare per gli stand di un mercatino rionale o mentre era seduto a leggere dei documenti. A seguire i suoi movimenti fu la guardia di finanza di Nocera, ma due commissioni avevano già valutato in precedenza l’esistenza di un handicap visivo nel nocerino, al quale era stata garantita la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento. L’uomo, residente nell’Agro, lavorava a Piacenza come centralinista presso un ufficio della Regione Emilia Romagna. Secondo l’accusa di primo grado, Caliendo aveva indotto in errore più medici, attraverso certificazioni che non rispondevano alla verità in ordine alle proprie capacità visive. A Piacenza, la commissione decretò lo stato di cecità del nocerino come “parziale”, a Nocera Inferiore invece un nuovo esame certificò lo stato di “totale”. L’organo inquirente gli sequestrò tuttavia e per equivalente una grossa cifra in denaro, tra conti correnti e immobili.

