La condotta idrica del Basso Sele, danneggiata da smottamenti di terreno e piena del fiume, impone uno stop all'erogazione da questa sera alle 23 fino alle 10 di mercoledì mattina. In pratica saranno all'incirca 300 mila i cittadini che resteranno senz'acqua, da Salerno fino ad Agropoli. L'Asis è già a lavoro per verificare con precisione il danno e ripararlo. La rottura è avvenuta tra Contursi e Postiglione, in un tratto impervio ed anche difficile da raggiungere, proprio sul fiume. I Comuni in queste ore si stanno organizzando anche con la chiusura delle scuole appena riaperte.

