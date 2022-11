Confagricoltura Salerno, riconfermato il battipagliese Antonio Costantino

Sarà ancora una volta il battipagliese Antonio Costantino a guidare la sezione provinciale di Confagricoltura. Nell’ultima assemblea dei soci, che si è svolta proprio a Battipaglia, il presidente uscente è stato riconfermato alla presenza del presidente regionale, Fabrizio Marciano, del componente della Giunta nazionale, Rosario Rago, e del direttore di Confagricoltura Salerno.

Al termine delle operazioni di voto, è stata anche eletta la nuova Giunta provinciale. A fianco a Costantino, quindi, Carolina Cammarano e Rosario Rago con funzioni di vice presidenti, e Guglielmo Noschese, Lazzaro Iemma, Mario Miano, Mario Pastore e Marina Cupo con funzioni di membri della Giunta. A tal proposito, Costantino ha espresso «soddisfazione per la composizione del nuovo Consiglio, in cui sono presenti molti giovani e donne che assicureranno la nuova governance di Confagricoltura Salerno in una fase particolarmente complessa, dovuta prima alla crisi pandemica e ora agli effetti della guerra in Ucraina che ha provocato l’aumento dei prezzi delle materie prime in agricoltura e dell’energia - ha spiegato il Presidente appena riconfermato - Nonostante ciò, l’agricoltura resiste, lotta e continua ad assicurare i prodotti per nutrire la popolazione».