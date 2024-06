Eseguiti, ieri mattina, presso i laboratori dei carabinieri del Ris, a Roma, nuovi accertamenti tecnici non ripetibili sul materiale repertato all’interno dell’appartamento di via Donizetti, ad Agropoli, dove la mattina del 22 gennaio scorso furono trovati senza vita i coniugi Annalisa Rizzo e Vincenzo Carnicelli, rispettivamente di 43 e 63 anni. Si tratta di nuove verifiche disposte dal pm inquirente Antonio Pizzi della Procura di Vallo della Lucania, finalizzate alla ricostruzione dell’esatta dinamica della tragedia consumatasi all’interno della mura domestiche, dove la coppia viveva con la figlia minorenne.

APPROFONDIMENTI Agropoli, violazioni edilizie nella villa del fratello del sindaco di Capaccio: doveva diventare un albergo di lusso Agropoli, carabinieri accusati di favoreggiamento e abuso d'ufficio: assolti dopo sette anni Torchiara, aggressione alla Croce Rossa: era intervenuta per soccorrere una 56enne

La principale ipotesi investigativa resta quella dell’omicidio-suicidio dell’uomo con un coltellaccio, ma non è escluso che Carnicelli sia stato ferito a morte dalla moglie, nel tentativo di difendersi, con un taglierino. I militari del Ris di Roma avevano già eseguito i primi accertamenti sul materiale repertato lo scorso 15 marzo, facendo seguito al sopralluogo avvenuto nell’abitazione della coppia cilentana lo scorso 22 febbraio. In quella data, infatti, i carabinieri del Ris di Roma ed i colleghi del Sis di Salerno hanno eseguito nuovi rilievi e repertato ulteriori elementi utili alla ricostruzione della tragedia, tra cui la presenza di tracce ematiche in cucina, nel salotto e nella cameretta dove i due corpi furono rinvenuti uno addosso all’altro, sul pavimento.

Gli specialisti del Ris, in quella circostanza, hanno repertato anche impronte digitali e plantari grazie all’uso di un reagente, l’amido black, abitualmente usato per questa tipologia di investigazioni. Dopo gli accertamenti eseguiti nella Capitale a marzo, gli investigatori hanno ritenuto necessario effettuare nuove verifiche. Il fascicolo d’indagine, contro ignoti, è in ordine al reato di omicidio ed individua, come persone offese, la figlia minorenne della coppia e tutti i familiari, che hanno avuto facoltà di nominare propri consulenti tecnici per partecipare agli accertamenti. I due furono rinvenuti privi di vita nella cameretta della figlia, la quale però dormiva nella stanza matrimoniale e non si sarebbe accorta di nulla.

La lite, poi sfociata in tragedia, sarebbe scoppiata in cucina al rientro a casa della donna, che aveva trascorso la domenica sera fuori. I due corpi giacevano sul pavimento, uno addosso all’altra, con accanto le due armi da taglio, sequestrate poi dai carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Giuseppe Colella, che seguono le indagini su delega della Procura vallese.