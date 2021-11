Truffa del pacco, ottiene 4mila euro da un'anziana: finisce a processo

Si sarebbe finto un postino, per poi prendere da una 85enne di Sarno la cifra in contanti di 4000 euro. Alla vittima fu consegnato un pacco con dentro riso e zucchero. Rischia il processo ora un napoletano di 43 anni, che il 18 maggio scorso truffò insieme ad un complice, rimasto ignoto, un'anziana donna di Sarno. La vittima, come spiegò lei stessa ai carabinieri, fu contattata al telefono da uno sconosciuto, il quale le disse di preparare una somma di 4000 euro da destinare al nipote che, a suo dire, ne aveva necessità.

Di lì a poco si presentò presso casa della vittima un uomo, fingendosi postino e probabilmente lo stesso che aveva contattato telefonicamente la donna, recuperando l'importo in contanti richiesto in precedenza e consegnando alla stessa un pacco. Per poi dileguarsi rapidamente. L'anziana, nell'aprire il pacco, aveva scoperto che all'interno c'era una confezione di riso e zucchero. Comprendendo di essere stata raggirata, aveva così sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Sarno. Le indagini condotte dalla Procura di Nocera Inferiore riuscirono ad individuare almeno uno dei due truffatori, che si era messo in contatto con la donna, riuscendo a denunciarlo a piede libero. Decisiva, a riguardo, è stata l'identificazione della vittima attraverso un fascicolo fotografico corposo, nel quale vi era anche la foto dell'attuale indagato. Per lui ci sarà il vaglio del gip, prima della fissazione del processo.