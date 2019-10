© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consegnava latticini e ne approfittava per sottrarre denaro dal contenitore delle mance del ristorante. Per un 39enne diieri mattina é scattato l’arresto. L’accusa è di furto aggravato. Nella scorsa estate, più volte avrebbe sottratto denaro in un noto ristorante di Acciaroli . La proprietaria, insospettita, qualche giorno fa ha presentato denuncia ai carabinieri guidati dal maresciallo Brogna della compagnia di Vallo, diretta dal capitano Annarita D’Ambrosio.A preoccuparla era il sistematico ammanco di denaro dal contenitore delle mance che per abitudine teneva nei pressi del balcone del ristorante. Sia la proprietaria che i dipendenti non riuscivano a giustificare gli ammanchi, che nonostante fosse sotto controllo il contenitore avvenivano con frequenza settimanale ed ammontavano ogni volta dai 200 ai 300 euro. Praticamente spariva gran parte del contante che i clienti lasciavano ai dipendenti per le mancare. La proprietaria non riusciva a capire chi fosse il responsabile dei furti. Solo visionando le immagini della video sorveglianza interno del ristorante é arrivata la soluzione del giallo. A rubare i soldi era il fornitore di latticini.