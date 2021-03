Consegne di droga con il metodo del «panariello»

Non si può dire che non rispettassero i protocolli anti covid, anzi, piuttosto che uscire di casa, consegnavano le dosi di cocaina ai clienti col panariello che calavano da una delle finestre del loro appartamento. Scoperti dai carabinieri sono stati arrestati. Si tratta di una giovane coppia di conviventi di Baronissi. Lui è un ventottenne con precedenti specifici, lei, di dieci anni più giovane, era invece incensurata. I militari sono arrivati a loro grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato lo strano movimento. Non sono, infatti, passate inosservate le tante persone che si recavano sotto casa della coppia e questo cestino che di volta in volta scendeva. Una scena che si ripeteva troppo spesso e che ha dato nell’occhio tanto da allertare le forze dell’ordine. Così gli uomini dell’aliquota operativa della compagnia di Mercato San Severino, agli ordini del tenente Massimo Avallone, hanno predisposto servizi specifici per capire cosa stesse avvenendo e, dopo un appostamento, hanno agito. Una volta entrati nell’appartamento, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione che ha portato al rinvenimento di una decina di grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio, oltre a del metadone, due bilancini di precisione ed un quantitativo di denaro contante di circa duemila euro, probabile provento dello spaccio. Convalidato gli arresti, il magistrato ha predisposto per l’uomo il divieto di dimora, mentre la ragazza se l’è cavata con poco perché senza precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA