Domenica 24 Marzo 2019, 06:40

L’ex onorevole Paolo Bernini «zittito» da Angelina Aversa, dirigente della scuola elementare Giudice. Venerdì di fuoco nell’edificio, durante un incontro organizzato dal Comune cui hanno partecipato gli alunni della scuola ebolitana e gli animalisti dell’associazione Dpa Onlus, il presidente Paolo Bernini e l’avvocato Paola Contursi. Bernini, ex deputato del Movimento 5 Stelle, animalista e vegano, mentre spiegava ai ragazzi che gli animali vanno rispettati e tutelati ha invitato gli alunni a consumare più pasta asciutta, frutta ed ortaggi e non carne. È scoppiato il finimondo, la dirigente si è avvicinata a Bernini e gli ha strappato di mano il microfono ribadendo ai ragazzi di consumare carne rossa. «Ieri ero con i componenti della mia associazione Dpa Onlus in una scuola elementare in provincia di Salerno – ha detto Bernini - per un incontro promosso dal Comune per sensibilizzare al rispetto per tutti gli esseri viventi. Ho invitato a mangiare più verdure, frutta e pasta. La preside allora mi ha tolto il microfono dicendo che tale invito poteva esser inteso come se le proteine animali non fossero necessarie e ha invitato i bambini a mangiare carne rossa, minacciandomi di denuncia». Tra il trambusto e i volontari dell’associazione Dpa Onlus che si sono allontanati, l’incontro è proseguito con altri interventi.IL SILENZIOSull’argomento, la dirigente della scuola ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Nel frattempo, l’associazione Dpa Onlus sta preparando una relazione sull’accaduto, che sarà inviata al Provveditorato degli Studi di Salerno e all’ufficio scolastico regionale. Nel pomeriggio di ieri è giunta una nota stampa del Comune che ha organizzato l’iniziativa. «Mentre si avviava la campagna di sensibilizzazione - ricorda il sindaco Cariello, intervenuto all’incontro con l’assessore Masala ed il capogruppo consiliare Piegari - il presidente dell’associazione Dpa Onlus, l’ex parlamentare del M5S Paolo Bernini, si è lanciato in un intervento fuori del tema, che ha messo a disagio i bambini e gli educatori, sostenendo tesi di parte su alimentazione e consumo di carne». Sulla stessa linea l’assessore Masala. «Un modo di fare politica ed informazione che non ci appartiene quello di Bernini - ha chiosato - esprimo alla dirigente Aversa la piena solidarietà, apprezzandone l’immediato intervento a tutela dei bambini». Forse, gli alunni della Giudice saranno riusciti da soli a capire come si rispetta e si tutela un animale e di certo, con il tempo, sapranno discernere quali alimenti è più giusto mangiare.