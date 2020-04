che le è stata assegnata e dove ha preso servizio ieri sera dopo essere arrivata, in tarda mattinata, all’aeroporto militare di Linate. Medico apprezzatissimo in città e consigliera comunale, Paky Memoli ha scelto di rendersi disponibile per la costituzione dell’unità medico specialistica per l’emergenza Covid 19 prevista dall’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 654/2020. È partita non appena è arrivata la convocazione e non ha esitato un attimo benchè la situazione che l’aspetta in alta Italia non sia affatto facile: la Liguria è infatti la sesta regione italiana per numero di contagi dopo Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Toscana con quasi 5mila contagiati di cui 654 deceduti, 1109 ricoverati con sintomi e 153 ricoverati in terapia intensiva. «La mia professione è una missione - ha detto al telefono mentre si accingeva a raggiungere la zona di destinazione assegnatale dalla Protezione civile - e dunque metto da parte la paura e sono pronta a dare il mio contributo. Sia per i pazienti che ne hanno bisogno che per i miei colleghi medici che sono stremati e hanno bisogno di un supporto operativo concreto».



Come mai ha deciso di partire per questa missione?

«Avevo già valutato quest’idea quando le parole di Papa Francesco mi hanno definitivamente convinta. Sono un medico ma sono anche credente e dunque ho pensato che non c’è altro modo di vivere la professione e la fede che mettersi a disposizione. In questi giorni il Papa ha fatto riferimento alla generosità umana sottolineando quanto sia importante mettere gli altri prima di se stessi. Analogo insegnamento ce l’ha trasmesso Giuseppe Moscato che si è soffermato sull’importanza che ha la nostra vita che non è solo nostra ma anche degli altri. Dobbiamo fare agli altri quello che vorremmo facessero a noi e quindi ho deciso di partire. Mi sembrava e mi sembra tuttora la cosa più giusta da fare in questo momento di enorme difficoltà».



Non è spaventata dalla situazione che si troverà a fronteggiare lì in trincea?

«Ho fatto questa scelta con responsabilità, coraggio e consapevolezza sapendo anche che potrei essere contagiata ma la nostra professione è per definizione una missione. Quando scegliamo di diventare medici sappiamo che ci saranno affidate delle vite umane e ci impegniamo a fare tutto quanto in nostro potere ed anche di più per salvarli. Per alleviare le sofferenze, per preservare la vita delle persone. È una situazione di una gravità assurda e non si può far finta di non sentire e non vedere». © RIPRODUZIONE RISERVATA