I giudici della Corte d'Appello di Salerno rigettano la richiesta di amministrazione giudiziaria per il consorzio Research e ripristinano il controllo dei conti correnti della società consortile difesa dagli avvocati Lorenzo e Felica Lentini.

Il provvedimento era stato emesso dalla prefettura di Salerno. Il consorzio è impegnato in una serie di appalti in tutta Italia, In particolar modo in Liguria.