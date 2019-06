Sabato 15 Giugno 2019, 06:40

on la sua vecchia Fiat Uno portava gli ortaggi che produceva in proprio in giro per i mercati settimanali del Vallo di Diano. Partiva dalla sua Atena Lucana e faceva provare il sapore dei prodotti a chilometro zero a un po’ tutti i residenti del territorio. Era noto quindi in tutto il comprensorio Giovanni Iannibelli deceduto ieri schiacciato dal suo trattore. L’uomo, di 85 anni, stava proprio andando nei campi che coltivava come hobby e passione innanzitutto e poi come lavoro quando si è consumata la tragedia. A bordo del suo trattorino stava imboccando una strada sterrata in leggera salita, a destra rispetto alla via asfaltata dalla quale proveniva. Appare probabile che appena svoltato a destra la ruota del carrello abbia toccato una parte di terreno rialzata e quindi il trattore si sia ribaltato. Allo stesso tempo l’85enne è stato sbalzato dal sediolino ed è terminato, purtroppo, proprio sotto il pesante mezzo agricolo. Intorno alle 13 la moglie e una delle due figlie non vedendolo tornare hanno allertato i vicini di casa e le forze dell’ordine. Hanno quindi dato via alle ricerche e si sono dirette verso il terreno dell’uomo. Lo hanno ritrovato sotto il mezzo. Subito il trattore è stato sollevato e il corpo liberato.