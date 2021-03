Covid, contagi ancora alti a Salerno e a Scafati c'è il mini-lockdown

Enzo Napoli anticipa la zona rossa. Il sindaco di Salerno non vuole rischiare gli assembramenti registratisi alla vigilia delle precedenti chiusure e ordina, dalle 18 di stasera e domani e fino alla chiusura, il divieto di vendita di alcolici e la chiusura dell'arenile di Santa Teresa dalle 8 alle 22. In città sono 56 i tamponi positivi comunicati ieri dall'Unità di crisi. Nuovo boom a Scafati, con 81 test rilevati. In tutto, sono 343 quelli emersi in provincia. Importante incontro in programma mercoledì tra l'Asl e i medici di base per la sottoscrizione di un accordo per la somministrazione dei vaccini.

A Salerno è già zona rossa. Il primo cittadino, anche in virtù delle scene registratesi nelle scorse settimane, con assembramenti diffusi nelle zone della movida e di incontro, preferisce non rischiare e usa il pugno duro, rimettendo in campo alcune iniziative di contrasto alla creazione di possibili situazioni di rischio. Per questo motivo, a partire dalle 18 di stasera e fino alla chiusura, così come domani, scatta il divieto di vendita di alcolici in tutti gli esercizi commerciali. Resta consentita, però, la possibilità di vendita attraverso la consegna a domicilio. Dalle 8 di stamattina, inoltre, e fino alle 22, così come domani, chiuso l'arenile di Santa Teresa. Resta libero, però, l'accesso agli esercizi commerciali presenti. Misure, queste, che erano già nell'aria. Il sindaco, negli ultimi giorni, più volte aveva preannunciato interventi più stringenti se il trend dei contagi non fosse calato. E anche ieri l'Unità di crisi ha comunicato altri 56 tamponi positivi in città.

Sono 343, invece, quelli emersi in tutta la provincia, di cui ad Agropoli 2, Albanella 1, Angri 18, Baronissi 9, Battipaglia 5, Bellosguardo 1, Buonabitacolo 3, Camerota 1, Campagna 1, Capaccio Paestum 2, Casal Velino 1, Castelcivita 2, Castiglione del Genovesi 3, Cava de' Tirreni 14, Cetara 1, Eboli 4, Fisciano 4, Giffoni Sei Casali 1, Giffoni Valle Piana 3, Maiori 1, Mercato San Severino 4, Montecorvino Pugliano 4, Montecorvino Rovella 3, Nocera Inferiore 21, Nocera Superiore 22, Novi Velia 1, Padula 1, Pagani 22, Pellezzano 1, Pontecagnano Faiano 5, Postiglione 1, Roccadaspide 1, Roccapiemonte 5, Sala Consilina 4, Salerno 56, San Mango Piemonte 3, San Marzano sul Sarno 2, San Valentino Torio 11, Sant'Egidio del Monte Albino 8, Sarno 18, Scafati 81, Tramonti 1. Importante incontro, intanto, in programma mercoledì all'Asl con i medici di base per la sottoscrizione di un accordo per la somministrazione dei vaccini. Una svolta decisiva, che potrebbe segnare una accelerata nel proseguo della campagna. Sono 72mila 203, complessivamente, i salernitani che si sono prenotati sulla piattaforma della Regione, di cui 49 mila over 80 e 23 mila persone appartenenti al mondo della scuola. Da questa settimana sono state potenziate le attività anche con l'apertura di altri centri a Corbara (Palazzo di Vetro) e all'ospedale di Castiglione di Ravello. Restano sempre attivi gli altri punti vaccinali nei nosocomi di Nocera Inferiore, Ruggi di Salerno, Battipaglia, Polla, Vallo della Lucania, Eboli, Sarno, Scafati, Oliveto Citra, e Agropoli e le sedi distrettuali sul territorio. Per le vaccinazioni a domicilio, al momento, non è prevista ancora alcuna chiamata dall'Asl.



