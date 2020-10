Un nuovo caso di Covid ll’interno dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Questa volta ad essere contagiato è il caposala del Pronto Soccorso dell’Ospedale. L’uomo è in buone condizioni e si trova in isolamento. Era già in quarantena volontaria. Il caposala ha reso pubblica la sua positività al virus attraverso la sua pagina Facebook. All'interno dell'ospedale sono una decina i contagiati. Sale anche il numero di contagiati a Polla. Sono oltre 20. Altri due contagiati a Sassano e una a Caggiano.

Ultimo aggiornamento: 20:04

