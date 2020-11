Altri due contagiati a Polla. Tra questi anche Carlo Salvitelli, lo storico barbiere del paese. "Sto bene, sono a casa e sono asintomatico. Ho avuto solo qualche linea di febbre domenica". Il locale che si trova al centro del paese è da sempre un punto di ritrovo dei pollesi e anche da altri paesi limitrofi, anche per chi non deve tagliare capelli o barba. Ovviamente in tempi di restrizioni non c'è stato più una così assidua frequentazione di chi cliente non è. "Ho rispettato tutte le norme e ho tutto l'elenco dei miei clienti, quindi, sarà tutto a disposizione". Il barbiere ha voluto rendere nota la sua positività proprio perché in tanti frequentano il suo salone.

