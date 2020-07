LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche uno scafatese, di 58 anni, G.P. , coinvolto nellae dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, coordinata dala Procura di, su un vasto giro di contrabbando di gasolio. L'inchiesta ha individuato un sodalizio criminoso dedito al traffico illecito di carburante a carattere internazionale. Oltrehe hanno eseguito i provvedimenti in diverse regioni d'Italia, compresa la Campania, su decisione del gip del tribunale di Bolzano. Sette le persone arrestate, mentre sono tre i depositi commerciali di prodotti energetici sequestrati, oltre a 13 distributori stradali di carburante, 34 i mezzi tra motrici, semirirmorchi e cisterne adibite al trasporto di carburanti. E ancora, un'imbarcazione da diporto lunga 18 metri, timbri metallici contraffatti per vidimare i Das, falsi documenti di trasporto, 60 rapporti finanziari tra conti correnti, certificati di deposito, titoli, quote societarie e denaro contante fino a. Lo scafatese - secondo le accuse - viene individuato quale elemento campano nel sistema, insieme a due napoletani diSono 19 le persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di prodotti energetici, in violazione del testo unico sulle accise, con aggravanti della quantità del prodotto commercializzato e della natura internazionale degli illeciti commessi.Sette invece le società italiane denunciate, insieme ad una ditta con sede legale in una città della Repubblica Ceca per violazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, per non aver impedito e per aver agevolato la commissione dei reati in questione. Le indagini hanno ricostruito che il gruppo, in un solo anno, avrebbe attraversato il valico del Brennero, importando illegalmente in Italia circa 7 milioni di litri di gasolio. Lo scopo era di introdurre dalla Germania e commercializzare, poi, gasolio per autotrazione spacciandolo come olio lubrificante, così da evitare il pagamento dell'accisa, previsto per circa il 60% sul prezzo al dettaglio, Iva compresa, perchè per l'olio lubrificante acquistato in Germania la stessa è pari a zero. Nella maxi frode fiscale da circa 4 milioni di euro, la Procura contesta anche l'uso di società cartiere, prive di consistenza economica, strutture operative o personale dipendente, a nome delle quali sarebbero stati emessi poi i documenti falsi.