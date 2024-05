Un patto per prevenire e contrastare il disagio giovanile. È quello che sta per nascere in seno alla Prefettura grazie alla collaborazione tra una serie di partner: Anci, Comune di Salerno, Università, Procura della repubblica per i minorenni, Ufficio scolastico regionale, Asl, Confcommercio, Confesercenti e Camera di Commercio che è pronta a stanziare un fondo ad hoc per intercettare e contrastare in tempo le cause dei fenomeni legati alle fragilità dei più giovani e sviluppare programmi di prevenzione rispetto alle dipendenze. L'iter vede la luce ben prima dell'aggressione di piazza della Libertà finita anche nel mirino del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dei controlli mirati delle forze dell'ordine che, pochi giorni fa, hanno portato alla chiusura temporanea di due esercizi commerciali del centro i cui titolari erano stati sorpresi a vendere alcol a minorenni.

LE VOCI

«Siamo già alla quinta riunione – anticipa Nino Marone di Confcommercio – E ai primi di giugno sigleremo un accordo nel quale crediamo fermamente perché, per risolvere drasticamente determinati fenomeni, è necessario che si mettano in rete le competenze. Dal canto nostro abbiamo sempre sostenuto iniziative per sensibilizzare i gestori dei pubblici esercizi, ma non basta, perché è necessario un lavoro anche sulle famiglie, oltre che sul fronte dei controlli». Pasquale Giglio di Confesercenti è sulla stessa linea. «Bisogna educare i maggiorenni a un uso responsabile dell'alcol, ma più in generale, bisogna far comprendere agli under e agli over diciotto che esiste un principio di legalità. Noi ci impegniamo a tenere alta la guardia coinvolgendo i nostri operatori, ma ognuno deve fare la sua parte».

GLI OBIETTIVI

Tra gli obiettivi, la creazione di un tavolo di lavoro, affinché i diversi enti, ciascuno per i profili di competenza, possano esaminare le devianze dei più giovani; sensibilizzare la collettività sul rispetto delle regole mediante campagne social; individuare iniziative e modelli di comportamento virtuosi da proporre agli operatori del settore; coinvolgere i gestori dei locali della movida, nell’ambito della quale promuovere buone prassi, anche attraverso la determinazione di incentivi a favore degli stessi esercenti. La Procura della Repubblica si impegna a mettere a disposizione i dati e le informazioni su tipologia, numero e diffusione territoriale dei reati, fornendo, su richiesta, ad amministratori e servizi sociali una mappatura dei fenomeni reputati a rischio; a stringere relazioni di collaborazione con l'Asl, per procedere all’apertura di fascicoli civili nei quali richiedere ai servizi sociali una relazione socio-ambientale volta a comprendere le cause che hanno determinato l’uso/abuso di alcol tra i minori; aprire altrettanti fascicoli civili per tutte le segnalazioni di sequestro amministrativo di sostanze stupefacenti per uso personale attualmente iscritte al registro modello 45 e sviluppare la più ampia collaborazione con le associazioni di categoria per realizzare una rete di inclusione e promozione sociale in grado di offrire concrete opportunità di recupero e di inserimento lavorativo offrendo ai minori di area penale e ai minori a rischio devianza progetti di formazione e di crescita professionale. Per Umberto Russo, gestore, «è giustissimo alzare la guardia, ma mettere cartelli o fare proclami non basta. Quello che servono sono i controlli. Sappiamo tutti che il lungomare è una piazza di spaccio, di fronte alla questura ci sono parcheggiatori abusivi evidentemente tossici e nessuno interviene, nonostante le nostre quattro denunce».

L'indice di molti è puntato contro le discoteche, accusate di organizzare feste per i minorenni, dove vengono venduti fiumi di alcolici senza alcun controllo. «Ben venga il giro di vite – spiega Gianluca Collina, imprenditore del by night – Per quanto mi riguarda non ho mai venduto alcol ai minori, anche perché sono per una movida sana e sicura. Ho dei nipoti e la coscienza deve prevalere su ogni altra cosa». «Una follia che non riguarda però i locali seri – precisa Daniele Avallone, pr – Noi non facciamo neppure entrare in sala chi non ha ancora compiuto diciotto anni. Ma su una cosa concordo: anche le famiglie dovrebbero fare maggiormente la propria parte».