PAGANI. Spacciava dagli arresti domiciliari. È stato così denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri di Pagani un uomo, con precedenti, raggiunto da un controllo in casa dai militari della tenenza. L'uomo è stato colto in flagranza, commettendo reato e violando di fatto le restrizioni imposte dalla misura cautelare. Durante il controllo, i carabinieri gli hanno sequestrato 4 grammi di cocaina, per poi procedere alle formalità di rito, come la denuncia e avvisando il sostituto procuratore di turno, a Nocera Inferiore.



La scoperta è avvenuta a seguito di controlli disposti dalle stesse forze dell'ordine sul territorio, per prevenire reati contro la vendita di droga, ma anche legati al controllo del rispetto delle prescrizioni da parte di soggetti ristretti in custodia cautelare presso le proprie abitazioni. Un numero, quest'ultimo, sensibilmente aumentato, a seguito delle recenti scarcerazioni di più persone, che chi per motivi di salute e dunque a rischio contagio da Covid-19 o di chi deve scontare ancora qualche mese di pena, si è visto revocare la misura del carcere per fare ritorno presso il proprio domicilio, anche se in stato d'arresto. © RIPRODUZIONE RISERVATA