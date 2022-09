Controlli in strada, guidava auto rubata anni fa al Nord: denunciato

Fermato ad un posto di controllo con il veicolo che però era stato oggetto di furto. A Scafati è stato denunciato a piede libero un uomo, con il contestuale sequestro dell'utilitaria. Il controllo è avvenuto in località Bagni, nel corso di un controllo della polizia municipale. A essere fermato un 50enne di Nocera Superiore, che guidava una Jeep Renegade.

Ad una prima verifica, l'auto risultava priva di documenti e assicurazione. La Jeep, infatti, faceva parte di un lotto di veicoli noleggiati e fatti sparire nel 2021 e denunciati alla Polstrada di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Il 50enne non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza del veicolo agli agenti della municipale guidati dal comandante Salvatore Dionisio. In ragione di ciò, è scattato il sequestro del veicolo e la denuncia per il 50enne per ricettazione. Gli atti sono stati inviati alla Procura di Nocera Inferiore per ulteriori verifiche.