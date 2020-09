Servizio di controllo rinforzato dei carabinieri nella giornata di ieri a Salerno, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale e al rispetto della normativa Covid. Il servizio ha interessato le aree di Fratte, Matierno, Pastena e Carmine e ha visto impiegati circa 30 militari con autovetture e moto di servizio del Nucleo operativo e radiomobile e di tutte le stazioni della compagnia. Sono state controllate complessivamente oltre 250 persone e 120 veicoli, con risultati sia a livello preventivo che repressivo: 5 sanzioni per mancato uso del casco, 2 per mancata revisione, 3 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 5 per mancanza di copertura assicurativa; 2 per guida senza patente; 3 per mancanza di documenti al seguito; 3 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e 5 a fermo amministrativo; 4 carte di circolazione e 2 patenti ritirate. È stata inoltre denunciata in stato di libertà una donna 37enne del Kirghizistan, non ottemperante al Daspo urbano. Sono state infine sanzionate amministrativamente 10 persone trovate sprovviste di mascherina.

