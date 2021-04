Controlli anti-Covid a Salerno, 200 multe, otto negozi sanzionati

È di 200 persone multate e otto titolari di esercizi commerciali sanzionati, il bilancio dei controlli delle forze dell'ordine a Salerno e provincia nell'ultima settimana.

Con la zona rossa ancora in vigore in Campania, sono stati svolti servizi di controllo finalizzati a verificare il rispetto della normativa anti Covid nei luoghi di maggiore aggregazione e, per questo, più esposti al rischio di possibili affollamenti.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Controlli anti-Covid a Ercolano, sette sorpresi al bar fuori orario e... IL CASO Napoli, interrotta festa clandestina in un B&B di corso... L'INCIDENTE Incidente a Napoli, uomo travolto e ucciso da un treno alla...

L'attività è stata disposta dal questore di Salerno d'intesa con i comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri della Guardia di Finanza e ha visto il contributo della polizia municipale, della polizia provinciale e dell'Esercito italiano. Complessivamente sono stati controllati 7.658 persone, 4.970 veicoli e 2.073 esercizi pubblici, con sanzioni a 200 persone per mancato uso della mascherina o perché fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo e otto titolari di esercizi commerciali per mancato rispetto delle normative anti Covid.

In particolare, nei giorni scorsi, in una zona collinare di Salerno, una famiglia è stata sorpresa e sanzionata mentre effettuava un picnic, con brace e vivande, per festeggiare il compleanno di uno dei componenti. Sempre a Salerno, un bar della zona orientale è stato multato perché, non rispettando le limitazioni previste per la zona rossa, è rimasto aperto oltre l'orario consentito.