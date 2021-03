Controlli anti-Covid a Salerno, chiusi quattro locali

Proseguono a Salerno e provincia le attività delle forze dell'ordine per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del Covid-19. Le verifiche effettuate nei giorni scorsi hanno riscontrato la contestazioni di numerose sanzioni nei confronti di molte persone che, nonostante la zona rossa, hanno tenuto comportamenti in violazione delle normative. Al fine di dare piena attuazione all'ordinanza predisposta dal questore di Salerno d'intesa con i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza, sono state impegnate sul campo le polizie municipali e locali, la polizia provinciale e l'Esercito italiano.

I controlli hanno riguardato 7.714 persone, 4.488 veicoli e 2.431 esercizi pubblici, con multe per 245 persone per mancato uso della mascherina o perché sorpresi fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo, due persone sanzionate perché uscite dall'abitazione nonostante fossero sottoposte a quarantena, 27 locali multati per mancato rispetto delle normative anti Covid e quattro attività o esercizi chiusi.In particolare, in questo fine settimana a Salerno, i gestori di sei esercizi di vicinato (tre nel centro storico, due in via Trento e un altro in zona Torrione) sono stati sanzionati perché hanno continuato l'attività di distribuzione di bevande e alimenti self service oltre l'orario stabilito, in violazione all'ordinanza sindacale che dispone la chiusura alle 18.

Inoltre, a carico di alcuni di essi, è stata contestata anche la violazione per la mancata esposizione dei cartelli informativi legati all'emergenza Covid e dei prodotti igienizzanti. A Pontecagnano il gestore di un noto ristorante è stato multato per attività di consumazione non autorizzata, con la sanzione accessoria della chiusura. A Battipaglia è stato multato, con contestuale chiusura, un circolo ricreativo perché consentiva la consumazione di cibo ad alcuni avventori, assembrati all'interno, anch'essi sanzionati, e tra l'altro sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale.

