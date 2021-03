Controlli anti-Covid a Battipaglia, chiuso un circolo ricreativo

I carabinieri hanno sorpreso dieci persone in un circolo ricreativo a Battipaglia e sono state multate per non aver rispettato le norme anti Covid-19. Sanzionato anche il gestore del circolo ricreativo che è stato chiuso per cinque giorni. Nei giorni scorsi le forze dell'ordine avevano chiuso un pub dove c'erano ventidue persone a consumare alcolici ed anche in questo caso è stato sanzionato il proprietario dellìattività commerciale e i clienti.

Ultimo aggiornamento: 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA