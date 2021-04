Fuggi fuggi alla vista degli agenti, tre giovani multati a Salerno

Controlli e sanzioni a Salerno nel weekend di Pasqua. Gli agenti della Polizia municipale sono intervenuti nella serata di sabato in via Salvatore de Renzi dove era stata segnalata la presenza di alcune persone in assembramento.

Gli agenti giunto sul posto hanno effettivamente individuato un gruppo di giovani che mangiavano e bevevano lungo i gradoni. Tre 20enni sono stati multati per spostamento non consentito e assembramento, con una multa di 400 euro, mentre altri tre sono riusciti a scappare alla vista delle pattuglie. Sempre sabato, nel corso delle consuete attività disposte dal Comando di Polizia municipale, sono state controllate 30 persone con autocertificazione e 25 veicoli e sono state sanzionate 2 persone per violazione all'ultimo Dpcm.

APPROFONDIMENTI IL CASO Covid, organizzano una partita di calcionello stadio: arrivano i... VALLO DI DIANO Covid, Pasqua triste in Cilento:c'è un'altra vittima...

Il reparto motociclisti, insieme ad un'altra pattuglia, ha provveduto all'identificazione di uno straniero risultato irregolare agli accertamenti di rito. Lo stesso è stato sottoposto a decreto di espulsione con obbligo entro 7 giorni di lasciare il territorio. Diversi gli interventi per assembramenti verificatisi in diversi punti della città, in particolar modo nel quartiere Torrione.